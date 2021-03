Aliante precipita nel Comasco: grave pilota 64enne

È successo questo pomeriggio nelle vicinanze dell’aeroporto di Verzago ad Alzate Brianza. L’uomo è stato trasportato in ospedale in elicottero in codice rosso

Un aliante è precipitato questo pomeriggio nelle vicinanze dell'aeroporto di Verzago ad Alzate Brianza, nel Comasco. Il velivolo è caduto in una boscaglia di arbusti ed ha impattato con il terreno, terminando la sua corsa contro una recinzione. Il pilota, un uomo di 64 anni, è stato trasportato in ospedale in elicottero in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.

La dinamica

Ancora non sono noti i particolari dell'incidente, probabilmente avvenuto in fase di atterraggio. Il pilota è stato estratto dall'aliante, che era rovesciato, con l'intervento dei vigili del fuoco.