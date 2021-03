Milano, interrogazione Pirellone: “FFP2 obbligatore su mezzi pubblici”

Mascherine Ffp2 obbligatorie sui mezzi pubblici in Lombardia. Questa è la proposta che arriva, sotto forma di interrogazione al presidente Attilio Fontana, dal consigliere regionale del Movimento 5 stelle Nicola Di Marco. Lo riporta Fanpage.it. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

La situazione attuale

Attualmente in Lombardia su tutti i mezzi pubblici – treni, tram, autobus e metropolitana – è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica. L'ultima ordinanza del governatore Fontana, con cui tutta la regione è passata in una zona "arancione rafforzato", ha infatti vietato le cosiddette mascherine di comunità (quelle in stoffa) per chi utilizza i mezzi pubblici.