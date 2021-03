Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Il tasso di saturazione in terapia intensiva (che nel resto della Lombardia è del 40%) si è assestato da circa cinque giorni ad oltre il 90%, nonostante la regolare apertura di nuovi posti" fa sapere la direzione del Civile

Continuano ad aumentare i ricoveri agli Spedali civili di Brescia. Nella giornata di venerdì erano 401 i posti letto occupati: ieri erano 431 i pazienti ricoverati, di cui 35 in terapia intensiva.

Intanto, in Lombardia ieri si sono registrati 2.301 nuovi contagi. Con la vaccinazione di massa della scorsa settimana che ha coinvolto quasi tutti gli abitanti maggiorenni, Viggiù si candida a essere uno dei primi paesi 'covid free' in Italia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).

7:16 - Viggiù si candida a essere il primo paese "Covid free"

Con la vaccinazione di massa della scorsa settimana che ha coinvolto quasi tutti gli abitanti maggiorenni, mentre già si predispone il piano per la seconda dose, Viggiù, in provincia di Varese, si candida a essere uno dei primi paesi 'covid free' in Italia.

7:00 - A Brescia terapie intensive sature al 90%

Continuano ad aumentare i ricoveri agli Spedali civili di Brescia. Nella giornata di venerdì erano 401 i posti letto occupati: ieri erano 431 i pazienti ricoverati, di cui 35 in terapia intensiva. "Il tasso di saturazione in terapia intensiva (che nel resto della Lombardia è del 40%) si è assestato da circa cinque giorni ad oltre il 90%, nonostante la regolare apertura di nuovi posti" fa sapere la direzione del Civile.