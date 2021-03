Esplosione in casa del Bergamasco per una fuga di gas: un ferito

Il proprietario dell'abitazione è riuscito a mettersi in salvo ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti

Una violenta esplosione seguita da un incendio ha gravemente danneggiato un'abitazione a Torre de' Roveri, in provincia di Bergamo. E' successo questa mattina intorno alle 8.15. Una persona è rimasta ferita, ma in modo lieve. A provocare lo scoppio sarebbe stata una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco anche con il nucleo cinofilo. Il proprietario dell'abitazione è riuscito a mettersi in salvo ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. I detriti si sono sparsi in tutta la strada e alcune pareti della casa sono crollate.