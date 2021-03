Milano, rapina un rider 40enne: arrestato 16enne

I due complici sono riusciti a fuggire. È successo intorno a mezzanotte in via Lucca. Il giovane è stato anche denunciato per ricettazione: era in sella a un ciclomotore rubato

Un 16enne italiano è stato arrestato dagli agenti della Questura, mentre due suoi complici sono riusciti a fuggire, dopo aver rapinato un rider di 40 anni originario del Bangladesh, intorno a mezzanotte in via Lucca a Milano. I poliziotti hanno bloccato il minore non lontano dal luogo della rapina grazie alla descrizione del rider. Il giovane è anche stato denunciato per ricettazione perché era in sella a un ciclomotore rubato.