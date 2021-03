Cusano Milanino, accoltella i nipoti per l'eredità: denunciato lo zio

Tra i tre sarebbe scattata per la gestione di alcuni beni di famiglia in capo al 51 enne, per i quali i due giovani hanno chiesto allo zio alcuni chiarimenti

Un uomo di 51 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver aggredito a coltellate i due nipoti di 27 e 30 anni, per ragioni ereditarie, ieri mattina in un'abitazione a Cusano Milanino, nel Milanese.

La vicenda

A quanto emerso tra i tre sarebbe scattata per la gestione di alcuni beni di famiglia in capo al 51 enne, per i quali i due giovani hanno chiesto allo zio alcuni chiarimenti. Uno dei due nipoti avrebbe aggredito fisicamente il 51 enne, disoccupato e con precedenti di polizia, il quale ha reagito estraendo dal giubbotto un coltello a farfalla e ferendo il nipote a una coscia e successivamente il secondo al fianco sinistro.

L'allarme

Grazie all'allarme lanciato da un vicino di casa, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. I due giovani sono stati trasportati alla Clinica San Carlo di Paderno Dugnano, dalla quale sono stati dimessi con 10 e 15 giorni di prognosi. Lo zio dovrà ora rispondere di lesioni aggravate e porto abusivo di arma bianca.