Incidente a Pavia, scontro tra moto e auto: morto 22enne

È successo poco dopo le 20 di ieri in via Abbiategrasso: l’impatto è avvenuto sul sovrappasso della tangenziale ovest. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. In corso accertamenti della polizia locale

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa sera, poco dopo le 20, in via Abbiategrasso, in una zona periferica di Pavia. In sella alla sua moto si è scontrato con un'auto: l'impatto è avvenuto sul sovrappasso della tangenziale ovest. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, ma non hanno potuto salvare il giovane a cause delle gravissime ferite riportate. Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.