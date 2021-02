Milano, tenta rapina in farmacia con coltello: arrestato 20enne

I carabinieri hanno ammanettato un giovane pregiudicato che ieri sera ha effettuato il colpo in una farmacia in via Boifava. I militari, con le immagini di videosorveglianza, hanno rintracciato il ragazzo, che ora si trova a San Vittore

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato per tentata rapina un 20enne italiano, pregiudicato, che ieri sera era entrato in una farmacia in via Boifava per farsi consegnare soldi da un dipendente, che però non ha ceduto. Il giovane, pochi minuti dopo, è ritornato nella farmacia, ma questa volta armato di un coltello da cucina e, minacciando il dipendente, si è avvicinato al registratore di cassa senza tuttavia riuscire ad aprirlo. Così ha preso il badge del farmacista tentando ancora invano di aprire la cassa e poi è fuggito. I militari, visionando anche le immagini di videosorveglianza della farmacia, sono riusciti a trovare il 20enne, lo hanno arrestato e portato a San Vittore.