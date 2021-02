Maltempo Lombardia, frana in Valtellina: chiuso tratto su statale 39

La strada statale 39 del Passo di Aprica (in provincia di Sondrio), importante via di collegamento tra la Valtellina e la provincia di Brescia, è chiusa al traffico tra il chilometro 1,2 e il 3 in territorio comunale di Teglio, provincia di Sondrio, per la presenza di massi sulla carreggiata (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A MILANO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO). La frana è stata segnalata Anas che ha mandato sul posto proprie squadre per il ripristino della viabilità. Al momento la circolazione viene deviata sulla strada provinciale SP25 di Stazzona, in territorio comunale di Villa di Tirano (in provincia di Sondrio).