Incidente nel Pavese: esce di strada con l'auto, morto un 48enne

Un uomo di 48 anni è morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato nella serata di ieri, dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto alle porte di Mede (Pavia).

Il 48enne, alla guida della propria auto, è uscito di strada mentre percorreva la strada proveniente da Lomello (Pavia). La vettura si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. L'uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato con l'elisoccorso al Niguarda dove è deceduto. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente.