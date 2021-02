Covid, in Lombardia 3.529 positivi su 37.251 tamponi

Calano di nove punti i ricoverati in terapia intensiva (sono 426) e aumentano di 56 i pazienti negli altri reparti (4.118)

Con 37.251 tamponi eseguiti è di 3.529 il numero di nuovi positivi registrato in Lombardia, una percentuale del 9,5%. Calano di nove punti i ricoverati in terapia intensiva (sono 426) e aumentano di 56 i pazienti negli altri reparti (4.118). Sono 37 i deceduti, che porta il totale da inizio pandemia a 28.361.

I dati per provincia

Brescia e Milano superano i mille casi: a Brescia sono stati 1.016, a Milano 1.003. Decisamente meno alti i contagi nelle altre province: a Bergamo 280, a Monza 187, a Como 175, a Cremona 169. a Mantova 153, a Pavia 144, a Varese 112, a Lecco 94, a Lodi 66 e a Sondrio 61.