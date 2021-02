Vimercate, aveva una serra di marijuana in casa: arrestato

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, per coltivazione e produzione di marijuana. In casa aveva oltre 30 piante e barattoli pieni di foglie.

L'arresto

Arrivati a casa dell'uomo dopo la segnalazione dei vicini di casa che sentivano uno strano odore, i carabinieri aprendo la porta di una delle stanze si sono trovati in una serra artigianale, con piante e germogli contenuti in vasi nascosti tra armadio, credenza e su uno stendino, dove le infiorescenze erano state messe a essiccare con mollette. In totale sono state sequestrate 33 piante (alte circa 50 centimetri) e 280 grammi di infiorescenze già essiccate. Tutto quanto trovato in casa, incluse le lampade usate nella serra, è stato sequestrato.