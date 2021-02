Vertova, ottantenne travolto e ucciso da auto pirata

I carabinieri di Clusone sono alla ricerca dell'auto pirata. Anche l'identificazione della vittima non è stata semplice perché che era senza documenti

Un uomo di 80 anni è morto nel pomeriggio a Vertova, in provincia di Bergamo, travolto da un'auto che poi si è allontanata senza che il conducente prestasse soccorso. È avvenuto lungo la strada che collega Vertova con Fiorano al Serio. A quanto si apprende, non ci sarebbero testimoni di quanto accaduto. L'uomo è stato trovato a terra da alcuni passanti, che hanno dato l'allarme. Il 118 ha inviato automedica e ambulanza. I carabinieri di Clusone sono alla ricerca dell'auto pirata. Anche l'identificazione della vittima non è stata semplice perché che era senza documenti.