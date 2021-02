Bergamo, non rientra da escursione sulla Presolana: trovato morto

Tragedia sulla Presolana, dove stamattina è stato trovato il corpo di un uomo di 67 anni, che ieri non era rincasato da un'escursione. Le ricerche erano scattate ieri sera, quando i familiari hanno dato l'allarme al 112, non vedendo il parente rincasare. L'uomo aveva deciso di pernottare in quota la notte tra giovedì e ieri, per poi salire sulla cima.

I soccorsi

Sul posto ieri hanno operato l'elisoccorso di Brescia di Areu, abilitato per il volo notturno, e i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Durante le ricerche sono state individuate delle tracce e mentre l'elisoccorso esplorava l'area dall'alto, le squadre del Cnsas hanno perlustrato la zona della Grotta dei Pagani fino alla cima. L'uomo è stato trovato alla base della parete nord-ovest della Presolana. Dopo l'accertamento del decesso e il nulla osta, il corpo dell'escursionista è stato recuperato e portato alla camera mortuaria.