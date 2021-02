Milano, aperta indagine fiscale su Uber Eats

La procura di Milano ha aperto un'indagine fiscale su Uber Eats, filiale italiana del colosso americano già finita in amministrazione giudiziaria per caporalato sui rider. L'inchiesta ha l'obiettivo di "verificare se sia configurabile una stabile organizzazione occulta" dal punto di vista fiscale. Lo ha annunciato il procuratore di Milano, Francesco Greco, nel corso di una conferenza stampa convocata per fare il punto sulle indagini, avviate nel capoluogo lombardo, a tutela dei ciclofattorini. "È bene che sia aperta questa analisi fiscale su Uber Eats, peraltro già in corso", ha aggiunto Greco.

"Rider non sono schiavi ma cittadini"

"Non è più il tempo di dire sono schiavi ma è il tempo di dire che sono cittadini", ha dichiarato Greco facendo il punto sulla "prima fase" delle indagini milanesi sui rider che, secondo il procuratore, in questo periodo di lockdown svolgono "una funzione fondamentale" perchè consegnano a casa dei cittadini il cibo e hanno permesso a "molte imprese di non chiudere". Il procuratore ha anche espresso la necessità di un "approccio giuridico" al tema.

Contestate ammende per oltre 733 milioni di euro a società del delivery

Alle società del delivery che fanno lavorare i rider sono state "contestate ammende" sui profili di sicurezza dei fattorini per "oltre 733 milioni di euro". Il dato è stato comunicato da Antonino Bolognani, comandante del Nucleo tutela del lavoro dei carabinieri, nel corso della conferenza stampa. "Se le aziende pagheranno queste ammende, ciò consentirà loro l'estinzione del reato", ha aggiunto Bolognani. In attività di verifiche sono stati controllati "oltre 60mila fattorini", lavoratori "esposti a rischi".