Incidente a Milano, moto contro un’auto: gravi padre e figlio

È accaduto ieri sera all'angolo tra viale Certosa e viale Monte Ceneri. L’uomo è stato trasportato al Niguarda in prognosi riservata. Il bimbo non sarebbe in pericolo di vita

A Milano, un uomo di 55 anni e il suo bambino di 10 sono stati trasportati in ospedale dopo essere stati travolti da un'auto mentre erano in sella a una moto. L’incidente si è verificato attorno alle 20 di ieri sera all'angolo tra viale Certosa e viale Monte Ceneri. La polizia locale sta ricostruendo l'esatta dinamica. Il 55enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il bambino, che ha riportato diversi traumi importanti, è stato accompagnato allo stesso ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.