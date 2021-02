Incendio nella Bergamasca, distrutti due appartamenti a Schilpario

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Clusone, Darfo e Gazzaniga. Non si registrano feriti

Un incendio ha completamente distrutto nella notte due appartamenti di uno stesso edificio a Schilpario, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Clusone, Darfo e Gazzaniga. Ingenti i danni provocati dal rogo, che ha coinvolto le due abitazioni, con rispettive mansarde, inserite in complesso residenziale. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme solo dopo diverse ore di lavoro. Fortunatamente non si registrano feriti.