Droga, maxi blitz a Milano: 37 arresti tra Italia e Albania

A Milano la polizia ha eseguito 37 misure di custodia emesse dal gip del Tribunale per disarticolare due associazioni a delinquere dedite al traffico internazionale e nazionale di droga. I gruppi, composti prevalentemente da cittadini italiani e albanesi, importavano in Lombardia grandi quantitativi di cocaina, hashish e marjuana che poi distribuivano in varie regioni d'Italia.

Le indagini

Le attività sta coinvolgendo centinaia di uomini delle squadre mobili di Milano, Bergamo, Brindisi, Lodi, Pavia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, e Varese. Eseguito anche il sequestro preventivo di due immobili a Milano, di una società, di tre scooter, di due moto e di nove auto. Due le persone raggiunte dalla misura in Albania.