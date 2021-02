Sciopero alla Henkel di Lomazzo contro la chiusura dello stabilimento

I dipendenti della Henkel di Lomazzo hanno scioperato oggi davanti alla sede di viale Como contro la scelta comunicata dalla proprietà tedesca di fermare la produzione. La multinazionale di detersivi ha infatti annunciato la chiusura a giugno dello stabilimento di Lomazzo, attivo dal 1933, dove rischiano di perdere il posto 150 lavoratori.

Le proteste per la chiusura

Anche a Verdellino i lavoratori della Henkel Italia Operations scenderanno in sciopero domani per solidarietà con i colleghi di Lomazzo. I lavoratori e le organizzazioni sindacali contestano le motivazioni che la direzione Henkel ha avanzato, in quanto "il comparto della detergenza non registra andamenti negativi dei volumi, mentre i licenziamenti avverrebbero in una fase dove la responsabilità sociale delle imprese, richiamata anche nelle indicazioni del Contratto Nazionale del settore chimico, viene completamente disattesa". Per questo, il Coordinamento sindacale del gruppo, ha deciso di proclamare lo stato di agitazione permanente e, per domani una giornata di sciopero in tutte le realtà Henkel in Italia.