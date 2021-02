Lomazzo, a giugno chiude stabilimento Henkel: a rischio 150 lavoratori

La multinazionale tedesca ha comunicato in una nota la decisione di “consolidare la produzione italiana di detergenti per il bucato e le stoviglie presso il sito di Ferentino, in provincia di Frosinone". Perciò "le attività e i volumi attualmente gestiti dall'unità produttiva di Lomazzo verranno assorbiti da Ferentino e, in parte, da altri siti europei del gruppo”

La multinazionale tedesca Henkel ha comunicato con una nota l’intenzione di chiudere lo stabilimento di Lomazzo (in provincia di Como), con cui aveva iniziato la propria attività in Italia nel 1933. La chiusura causerebbe la perdita del posto di oltre 80 dipendenti diretti e di decine di altre persone che fanno capo a cooperative legate all'attività di Henkel, per un totale di 150 lavoratori. A riportare quest’oggi la notizia è La Repubblica.

La nota di Henkel

L'azienda tedesca ha deciso infatti di "consolidare la produzione italiana di detergenti per il bucato e le stoviglie presso il sito di Ferentino, in provincia di Frosinone", che diventerà così "l'unico polo produttivo di laundry & home care in Italia". Di conseguenza, come si legge nella nota della multinazionale, "le attività e i volumi attualmente gestiti dall'unità produttiva di Lomazzo verranno assorbiti da Ferentino e, in parte, da altri siti europei del gruppo. Lo stabilimento di Lomazzo cesserà la sua attività entro fine giugno 2021".

Nella sua nota, Henkel dichiara che "la decisione si è resa necessaria per proteggere la stabilità e la competitività dell'azienda in una prospettiva di lungo periodo. In Italia, la capacità produttiva complessiva è da tempo superiore a quella di cui l'azienda ha bisogno per servire il mercato della detergenza". Viene inoltre comunicato che "l'azienda si attiverà in modo responsabile nei confronti dei dipendenti coinvolti".

La reazione dei sindacati

Cgil, Cisl e Uil Como hanno diramato un comunicato congiunto: “Convocheremo oggi stesso le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori per decidere le azioni da intraprendere e ci attiveremo con le forze istituzionali, politiche e sociali del territorio, con l'obiettivo di far cambiare la decisione della multinazionale tedesca". Per i sindacati, si tratta di "un impatto sociale enorme" come lo definiscono i sindacati.