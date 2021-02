Cividale Manovano, perde il controllo dell'auto: morto 81enne

L'uomo ha perso il controllo della sua auto in uscita da una curva e dopo aver abbattuto una recinzione si è ribaltato più volte in un campo

Un uomo di 81 anni, Angiolino Luzzara, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri poco dopo le 18 lungo la Sabbionetana, nel territorio di Cividale Mantovano.

L'incidente

L'uomo era alla guida di una Seat Ibiza e probabilmente stava tornando a casa, viaggiando da Rivarolo del Re in direzione Bozzolo, quando in uscita da una curva ha perso il controllo della sua auto e dopo aver abbattuto una recinzione si è ribaltato più volte in un campo. Vani i soccorsi, garantiti dai volontari della Croce Verde di Mantova e dall'equipaggio dell'automedica dell'ospedale Oglio Po. Sul posto sono intervenuti anche l'elisoccorso da Brescia e i vigili del fuoco. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.