Milano, 32enne aggredito in un bar: indagini in corso

Un uomo di 32 anni è stato aggredito da due o tre persone in un bar a Milano intorno alle 23 di ieri. Il 32enne è stato trovato fuori dal locale sanguinante dagli agenti della polizia ed è stato portato in ospedale dal personale del 118. Non è in pericolo di vita.

L'aggressione

A quanto si apprende, gli aggressori hanno fatto irruzione nel bar mentre si stavano facendo le pulizie. L'uomo, che si trovava nel bar in quanto conoscente dell'addetto alle pulizie, è stato colpito alla testa e al corpo con pugni e oggetti che si trovavano nell'esercizio pubblico. Gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza sulla ragione dell'aggressione e di individuarne i responsabili.