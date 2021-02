Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 2.526 (di cui 106 'debolmente positivi') i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 38.465 tamponi effettuati (di cui 29.401 molecolari e 9.064 antigenici). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:11 - In provincia di Milano 623 casi: 250 in città

Sono 2.526 (di cui 106 'debolmente positivi') i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 38.465 tamponi effettuati (di cui 29.401 molecolari e 9.064 antigenici). I ricoverati in terapia intensiva sono 359, mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 3.583 (+33). I morti sono stati 47 (totale complessivo: 27.699). I nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 623 di cui 250 a Milano città; Bergamo 176; Brescia 579; Como 211; Cremona 70; Lecco 77; Lodi 37; Mantova 98; Monza e Brianza: 212; Pavia 159; Sondrio 10; a Varese 211.