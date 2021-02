Fugge all'alt, 30enne inseguito e arrestato nel Bergamasco

Un rocambolesco inseguimento, terminato con l'arresto di un uomo di origini marocchine, è andato in scena ieri a Cologno al Serio dove i carabinieri hanno bloccato il 30enne residente a Spirano (Bergamo), finito in cella per resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto emerso, i militari gli hanno intimato l'alt, ma l'uomo si è dato fuga, durante l'inseguimento, a supporto dei militari, è intervenuto anche un elicottero decollato da Orio al Serio. La vettura è stata prima individuata in un distributore, ma anche lì il conducente ha ripreso a scappare, giunto in centro a Cologno, ha urtato alcune auto in sosta ed è stato bloccato dai carabinieri e arrestato dopo aver anche cercato di investire i militari.