Oltre 20mila articoli irregolari di Carnevale sequestrati nel Comasco

La guardia di finanza è intervenuta in un emporio di Montano Lucino per sequestrare giocattoli e articoli destinati anche ai minorenni, risultati privi di marchio CE e potenzialmente pericolosi

Sono oltre 20mila i pezzi potenzialmente pericolosi trovati dalla guardia di finanza di Como intervenuta in un emporio di Montano Lucino (in provincia di Como), in occasione del Carnevale. Al termine delle ispezioni il titolare dell'impresa sottoposta a controllo è stato segnalato alla Camera di Commercio di Como e Lecco, per l'applicazione delle sanzioni amministrative che oscillano da un minimo di 1.500 a un massimo di 10mila euro.

Il sequestro

La guardia di finanza è dove sono stati sequestrati giocattoli e articoli carnevaleschi destinati anche ai minorenni (in particolare maschere, parrucche e costumi di carnevale) risultati privi del marchio CE, nonché prodotti ad uso domestico, tra cui profumatori d'ambiente e candele profumate, privi delle dovute indicazioni di provenienza e delle istruzioni per l'uso.