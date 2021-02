Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 1.849 i nuovi positivi in Lombardia a fronte di 36.317 tamponi effettuati, con un rapporto del 5%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Sono 1.849 i nuovi positivi in Lombardia a fronte di 36.317 tamponi effettuati, con un rapporto del 5%. Crescono di otto i ricoveri in terapia intensiva, che sono 371, e di 11 quelli in altri reparti, arrivati a 3.564. E sono 39 i decessi, per un totale da inizio pandemia di 27.598 nella sola Lombardia. A Milano sono 451 i nuovi casi, di cui 173 in città; a Brescia 308, a Varese 194, a Monza e in Brianza 143, a Bergamo 134 e 124 a Mantova.