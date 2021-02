Sequestrati 26mila prodotti non in regola in Brianza: una denuncia

Sequestrati in un magazzino di un centro commerciale in Brianza 26mila prodotti provenienti dalla Cina, tra cui 23 mila alimenti preconfezionati o surgelati, oltre mille mascherine chirurgiche e altri mille prodotti tra integratori e liquori. Le confezioni erano prive delle certificazioni europee, con falsa indicazione di provenienza e assenza di certificazione sanitaria.

Denunciato il titolare

Il titolare dell'attività, di origini cinesi, è stato denunciato dalla guardia di finanza di Monza per frode nell'esercizio del commercio e per l'esercizio abusivo della professione, per illecita somministrazione di medicinali pericolosi e mancato pagamento dell'accisa sull'alcol.