Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 1.625 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Lombardia su 29.479 tamponi effettuati (di cui 19.472 molecolari e 10.007 antigenici), con un tasso di positività del 5,5%. Sono 363 le persone ricoverate in terapia intensiva, una in più di ieri, e 3.553 quelle negli altri reparti, più 62. I decessi sono stati 55, per un totale complessivo di 27.559. Per quanto riguarda le province, sono 351 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 168 a Milano città, 239 a Brescia, 93 Monza e Brianza, 357 a Varese, 211 a Como, 71 a Mantova, 92 a Pavia, 66 a Bergamo, 25 a Cremona, 42 a Lecco, 24 a Lodi e 10 a Sondrio.