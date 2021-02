Milano, rubavano in case di lusso: quattro arrestati

Quattro persone, tra cui un minorenne, sono state arrestate con l'accusa di far parte di una banda dedita ai furti nelle casi di lusso del centro di Milano e di altre città, anche fuori dalla Lombardia. Per uno di questi colpi, messo a segno lo scorso 12 dicembre in via San Nicolao, vicino al castello Sforzesco, sono stati individuati e arrestati dalla squadra mobile di Milano. A disporre il provvedimento di fermo di indiziato di delitto sono stati i pm titolari delle indagini, Francesca Crupi e Sabrina Ditaranto, coordinati rispettivamente dal Procuratore Aggiunto, Laura Pedio, della Procura ordinaria e dal Procuratore della Procura dei Minori, Ciro Cascone.

Le indagini

Le immagini dei video delle telecamere esterne di via San Nicolao hanno ripreso la dinamica del furto: l'arrivo di due ragazzi, uno in cappottino che si arrampica e entra in casa dalla porta finestra del balcone, poi apre il portone per fare entrare altri due mentre il quarto resta come palo. Le successive indagini hanno permesso di identificarli. Uno era già stato arrestato per il tentato furto a Vicenza in casa di un imprenditore il 27 gennaio. Così è scattato l'arresto e il sequestro di numerosi orologi di pregio, borse di valore, capi d'abbigliamento firmati e denaro contante per circa 14mila euro, che si ritiene siano stati rubati.