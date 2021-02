Incidente in Valtellina, scialpinista cade in canalone: salvato

Soccorso uno scialpinista di Milano in Val Merdarola, nel territorio comunale di Val Masino (Sondrio). L'uomo era scivolato in un canalone per un centinaio di metri restando ferito: ad allertare i soccorsi, intorno alle 10.40, il gruppo di escursionisti che lo accompagnava.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, Stazione di Val Masino della VII Delegazione Cnsas Valtellina - Valchiavenna, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e i Carabinieri. Una volta localizzato il ferito a circa 1400 metri di quota, è stato effettuato il recupero tramite l'elicottero di Areu. L'uomo aveva riportato alcuni traumi, ma le sue condizioni erano, comunque, meno gravi di quanto si potesse temere in un primo momento. È stato portato, infine, all'ospedale di Como.