Lombardia, sciopero dei treni lunedì 8 e martedì 9: tutti gli orari

Sciopero Trenord oggi lunedì 8 febbraio, dalle 9 alle 13, e domani martedì 9, dalle 9 alle 17. Come si legge in una nota di Trenord all'agitazione "potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura ferroviaria Ferrovienord". Saranno interessati i treni circolanti tra Milano Cadorna e Canzo/Asso, Como Nord Lago, Varese Nord/Laveno Mombello Lago, Novara Nord, l’aeroporto di Malpensa, le linee S1, S2, S3, S4, S9, S13, S50 e la direttrice Brescia-Iseo- Edolo, che potranno subire ritardi e variazioni di percorso. "Mentre non ci sarà - hanno assicurato - nessuna ripercussione per i treni circolanti esclusivamente sulla rete ferroviaria Rfi. Per il servizio aeroportuale saranno instituiti autobus no-stop tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e autobus a Busto Arsizio Fs per garantire il collegamento aeroportuale della linea S50 Malpensa Aeroporto – Stabio, senza fermate intermedie".

Lo sciopero di domani

Domani, invece, sciopero nazionale indetto dal sindacato Or.S.A. dalle 9 alle 16:59. I treni in circolazione sulle linee RFI potranno subire limitazioni e cancellazioni. Prima dell'inizio dell'agitazione, partiranno i treni che arrivano a destinazione finale entro le 10. Il servizio sarà regolare sulle linee che circolano su rete ferroviaria Ferrovienord, cioè quelle che si attestano a Milano Cadorna, le suburbane S1, S2, S4, S9, S13, S50, la Brescia-Iseo-Edolo e il servizio da e per l'aeroporto di Malpensa (sia da/per Milano Cadorna che da/per Milano Centrale).