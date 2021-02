Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono quattro in più i ricoverati in terapia intensiva , ora 358, mentre sono 73 in meno negli altri reparti

7:02 - In Lombardia 1.515 nuovi casi su 27.624 tamponi

Con 27.624 tamponi effettuati è di 1.515 il numero di nuovi casi positivi in Lombardia. Sono quattro in più i ricoverati in terapia intensiva , ora 358, mentre sono 73 in meno negli altri reparti. Sono 58 i decessi, il che porta il totale da inizio pandemia a 27.453. Per quanto riguarda le province, a Brescia ci sono 430 casi, seguita da Milano con 392 di cui 141 in citta. A Monza i casi segnalati sono stati 130, a Mantova 91, a Como e Pavia 78, a Varese 73, a Cremona 54, a Bergamo 50, a Lecco 43, a Lodi 36 e a Sondrio 27.