Droga Lodi, ha 35 chili di cocaina in camera: arrestato 17enne

I carabinieri hanno sequestrato 35 chili di cocaina in un'abitazione in centro a Sant'Angelo Lodigiano in cui, al momento del blitz, si trovava un ragazzo di 17 anni, che è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e la cui posizione è, ora, al vaglio, della Procura per i minorenni di Milano.

Il ritrovamento

Lo stupefacente è stato trovato in due valigie nella camera del ragazzo. Nella camera da letto dei genitori al momento assenti, sono stati trovati 700 grammi di hashish. Tutti i parenti del 17enne, dopo il suo arresto, si sono resi irreperibili. Il valore dello stupefacente sequestrato è stimato a tre milioni di euro se venduto al dettaglio. A insospettire i militari il via via continuo da e per l'appartamento.