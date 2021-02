Nascondeva 55 chili di droga nel bagagliaio: un arresto nel Varesotto

L'uomo, pregiudicato, è stato fermato a Vedano Olona. La cocaina era divisa in panetti riposti in tre borsoni

Oltre cinquantacinque chili di cocaina nascosti nel bagagliaio di un'auto sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Vedano Olona (Varese), mente il conducente, un pregiudicato di origini albanesi, è stato arrestato per possesso di droga. I finanzieri lo hanno fermato dopo aver notato la sua guida apparentemente senza meta, nella stessa zona per svariati minuti. La droga era divisa in panetti riposti in tre borsoni. A casa del pusher le fiamme gialle hanno scoperto anche denaro contante e qualche dose di marijuana.