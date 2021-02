Pavia, tentata rapina a 13enne: salvato da passante

Due minorenni di 15 e 16 anni sono stati denunciati dalla polizia per una tentata rapina ai danni di un ragazzino di 13 anni in Strada Nuova, nel centro storico di Pavia.

La ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, i due hanno afferrato il 13enne per le braccia, cercando di sottrargli il portafoglio, il giubbotto e la felpa. Provvidenziale l'intervento di un passante per evitare che la rapina fosse portata a termine. Il 15enne e il 16enne sono fuggiti a piedi, ma sono poi stati rintracciati, identificati e denunciati al Tribunale per i minorenni di Milano.