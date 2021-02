Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Per quanto riguarda le altre province, i nuovi casi a Bergamo sono 146, a Brescia 369. A Como sono invece 105, 38 a Cremona, a Lecco 78, a Lodi 35, a Mantova 81, in Monza e Brianza 218, a Pavia 145, 37 a Sondrio e a Varese 100

A fronte di 36.092 tamponi effettuati, sono 1.923 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia (5,3%). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:04 - In provincia di Milano sono 515 casi: 230 in città

A fronte di 36.092 tamponi effettuati, sono 1.923 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia (5,3%). Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva e nei reparti, mentre i morti sono stati 50 (totale complessivo: 27.395). Per quanto riguarda le province, i nuovi casi sono a Milano: 515 di cui 230 a Milano città, a Bergamo 146, a Brescia: 369. A Como sono invece 105, 38 a Cremona, a Lecco 78, a Lodi 35, a Mantova 81, in Monza e Brianza 218, a Pavia 145, 37 a Sondrio e a Varese 100.