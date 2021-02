Incidente a Barlassina: morto un 54enne, ferito un 50enne

È successo nella tarda serata di ieri: il ferito è stato trasportato in ospedale a Desio, dove non si troverebbe in pericolo di vita

Un uomo di 54 anni è morto nella tarda serata di ieri a seguito di un incidente stradale a Barlassina (in provincia di Monza e Brianza). Ferito un altro uomo, di 50 anni, trasportato in ospedale a Desio (nella medesima provincia), dove non si troverebbe in pericolo di vita.

L’incidente

A quanto emerso, mentre era alla guida della sua auto, il 54enne ha perso il controllo finendo contro un albero e poi schiantandosi contro una cabina elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza, i soccorritori del 118 e i carabinieri. Per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare.