Bergamo, festa abusiva in cascina: due carabinieri feriti, due arresti

Un 43enne e un 45enne hanno danneggiato la pattuglia dell’Arma e hanno preso a bastonate i militari, che sono stati medicati in ospedale. Alcuni dei partecipanti alla festa sono stati rintracciati e sanzionati per le norme anti-covid

Due fratelli di 43 e 45 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati la scorsa notte dai carabinieri per violenza e minacce a pubblico ufficiale, oltre che per aver danneggiato la pattuglia dell'Arma. I carabinieri di Treviglio (in provincia di Bergamo) erano intervenuti, a seguito di una richiesta al 112 da parte di un cittadino che si lamentava dello svolgimento di una festa con musica alta e schiamazzi provenire dai campi fuori Verdello, nei pressi di un cascinale, la cascina Ravarolo.

La vicenda

I militari, arrivati in forze, hanno così scoperto una festa non autorizzata, con una ventina di persone raggruppate intorno a un falò. Sono però stati avvicinati dai due fratelli, proprietari della cascina, che si sono scagliati contro i militari con dei bastoni, danneggiando anche la loro autovettura. I carabinieri a fatica sono riusciti a immobilizzarli, anche grazie all'intervento di un altro equipaggio. Gli altri partecipanti sono scappati tra i campi: alcuni sono stati rintracciati e sanzionati per le norme anti-covid. I due carabinieri sono stati medicati in ospedale.