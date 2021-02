Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 359, mentre le persone in cura presso gli altri reparti ospedalieri sono 3.549. I guariti/dimessi sono 1.152

7:58 - Cena apparecchiata e commensali nascosti, 13 multati

Tredici persone sono state multate dai carabinieri per essere state scoperte mentre cenavano in un ristorante del centro storico di Meda (Monza), un pasto a base di tartufo, il 4 febbraio scorso. Per non farsi scoprire i commensali, età media 55 anni, si erano nascosti in uno stanzino. I militari, dopo aver notato le luci accese e numerose macchine parcheggiate davanti al locale, avevano deciso di controllare la situazione. Saliti al secondo piano del ristorante apparentemente vuoto, hanno trovato una tavolata imbandita e apparecchiata di tutto punto, con numerose giacche appese alle sedie. Poco dopo hanno scoperto i commensali in uno stanzino adiacente. Oltre alle sanzioni, per il titolare è scattata la chiusura temporanea del locale.



A fronte di 39.003 tamponi effettuati (di cui 29.462 molecolari e 9.541 antigenici), sono 2.504 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi pari al 6,4%. Sono 46 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 27.345. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 359, mentre le persone in cura presso gli altri reparti ospedalieri sono 3.549. I guariti/dimessi sono 1.152.