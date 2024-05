Ministro Piantedosi: Milano ha un problema di sicurezza e va gestito

"Milano ha sicuramente delle particolarità sul versante della sicurezza perché all'esistenza di fenomeni si contrappone anche un benessere storico, un grande senso civico della cittadinanza. I problemi sono sicuramente acuiti. Quindi sì, c'è un problema di sicurezza nel senso che va gestita". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine del convegno organizzato dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad) su "Le vittime dell'odio" a cui partecipa anche la senatrice a vita Liliana Segre. "In questi ultimi episodi si è visto la polizia frapporsi tra il problema e il cittadino e in un caso l'operatore di polizia è anche stato vittima" ha continuato il ministro. " Questo è un segnale che io offro alla città di grande impegno che stanno mettendo in campo gli operatori della sicurezza rispetto ai problemi che ci sono", ha concluso il ministro.

Piantedosi: sulle espulsioni mai scaricato colpe sui sindaci

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi non è d’accordo con il sindaco di Milano Giuseppe Sala che accusa il governo di non fare il suo dovere sui rimpatri. "È una sua opinione - ha replicato Piantedosi - io non sono d'accordo perché abbiamo un impegno crescente in termini percentuali ancora non risolutivo di quelli che sono i nostri obiettivi" ha aggiunto. "Credo che se ci saranno i presupposti di una buona sinergia istituzionale anche con il Comune e le amministrazioni territoriali i risultati maggiori si vedranno in tempi più veloci" ha concluso il ministro.