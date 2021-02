Trovato dell'esplosivo in un'auto al confine con la Svizzera

Gli edifici e le strutture commerciali nel raggio di 500 metri dal valico di Gaggiolo (Varese) sono state evacuate per precauzione. Il veicolo, sul quale viaggiava un cittadino italiano, era in diretto verso il paese elvetico

Dell'esplosivo è stato trovato in un Suv nei pressi del valico di Gaggiolo (Varese), al confine tra l'Italia e la Svizzera. Gli edifici e le strutture commerciali nel raggio di 500 metri dal valico di Gaggiolo (Varese) sono state evacuate per precauzione. Il veicolo, sul quale viaggiava un cittadino italiano, era in diretto verso la Svizzera quando è stato fermato per un controllo. Sul posto sono intervenuti gli artificieri giunti da Malpensa per esaminare il materiale rinvenuto, le indagini sono condotte dalla guardia di finanza.

Il messaggio di AlertSwiss

Anche AlertSwiss ha diramato un avviso: "A seguito di un'operazione di polizia, il valico doganale di Stabio (sia commerciale sia turistico) è chiuso in entrambe le direzioni. La zona interessata si estende per un raggio di circa 500 metri a partire dal valico".