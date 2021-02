Mantova, picchia l'ex compagna: arrestato e rilasciato

Posto ai domiciliari, l'uomo ieri è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato il suo arresto ma ne ha disposto il rilascio, con il divieto di avvicinarsi alla donna

A Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, nella tarda serata di mercoledì scorso 7n uomo è stato arrestato per aver picchiato l'ex compagna durante una violenta lite. Il 27enne aveva cominciato a litigare con la donna nel pomeriggio in strada, poi insieme avevano raggiunto l'abitazione di lei dove, in serata, le cose sono precipitate. I vicini, allarmati dalle grida, hanno avvertito i carabinieri che, arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato che si stava accanendo con pugni e schiaffi sulla donna.

L'arresto

Il 27enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate mentre la ex compagna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Castiglione, da cui poi è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. L'uomo, posto agli arresti domiciliari, ieri è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato il suo arresto ma ne ha disposto il rilascio, con il divieto di avvicinarsi alla donna.