Tre persone morsicate da un rottweiler nel Pavese

Un uomo di 46 anni e due donne di 42 e 41 anni sono state aggredite da un cane rottweiler ieri pomeriggio nel Pavese. E' successo nei pressi di una cascina, nel territorio del Comune di Mede, in Lomellina. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato le due donne in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera (Pavia). Qui le due sono state medicate e dimesse. Meno serie le conseguenze per l'uomo. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica del fatto.