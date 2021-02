Incidente nel Pavese, scontro tra auto e camion: morto 77enne

Un pensionato di 77 anni, residente a Dorno (Pavia), è morto oggi in un incidente stradale avvenuto lungo la strada che collega il comune della Lomellina con Gropello Cairoli (Pavia). L'auto sulla quale viaggiava l'anziano si è scontrata, per cause ancora da accertare, con un camion che viaggiava in direzione opposta. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che accertare il decesso.