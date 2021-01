Cremona, incidente all’Aero Club: morto un paracadutista 35enne

Per la vittima, residente in provincia di Lecco, sarebbe stato fatale un inconveniente in fase di atterraggio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Indaga la polizia

Tragedia questa mattina all’Aero Club del Migliaro, a Cremona, dove un paracadutista di 35 anni, residente in provincia di Lecco, è morto in seguito a un incidente avvenuto - stando ai primi accertamenti - per un inconveniente in fase di atterraggio. L’uomo ha subito perso conoscenza ed è rimasto immobile a terra. Immediato l’allarme: nell'arco di pochi minuti sul posto sono giunti gli operatori del 118, che dopo aver stabilizzato e sistemato il ferito a bordo dell'ambulanza, con tutte le cautele del caso, hanno iniziato il trasporto verso l'ospedale Maggiore. Il 35enne però non ce l’ha fatta ed è deceduto un’ora dopo il ricovero. Sull’accaduto indaga la polizia.