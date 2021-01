Rapina farmacia e scappa in metropolitana, fermato in centro a Milano

Un 39enne ha rapinato una farmacia in via Spadari, vicino a piazza Duomo a Milano, e poi ha tentato di darsi alla fuga in metropolitana ma è stato fermato dalla polizia sulla banchina della stazione Duomo. E' successo ieri pomeriggio intorno alle 17: l'uomo è entrato nella farmacia e si è fatto consegnare l'incasso di 250 euro dal farmacista, minacciandolo con un taglierino.

L'intervento in metropolitana

Dopo la segnalazione in questura, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polmetro che, grazie alla descrizione fornita, hanno riconosciuto il rapinatore tra i viaggiatori nella stazione Duomo. A insospettirli è stato il cappotto arrotolato sul braccio, come per nascondere qualcosa. Così lo hanno fermato per un controllo e hanno scoperto la refurtiva. Sono in corso accertamenti per capire se l'uomo abbia commesso altre rapine in zona.