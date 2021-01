Incidente stradale a Milano, cade in moto: vigile gravissimo

L'uomo di 42 anni, secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo del mezzo in via Rembrandt, in zona De Angeli, e poi è cauto a terra finendo contro un ostacolo

Grave incidente stradale, questa mattina a Milano, per un agente motociclista della polizia locale. L'uomo di 42 anni, secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo del mezzo in via Rembrandt, in zona De Angeli, e poi è cauto a terra finendo contro un ostacolo. Le sue condizioni sono gravi.

La vicenda

Al momento non è chiaro se l'incidente sia avvenuto a causa di un altro mezzo o per un malore o guasto meccanico. Il vigile è stato trasportato in codice rosso a Niguarda, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi è riservata.