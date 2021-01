Usmate Velate, giro di acquisti con carte clonate: denunciato 18enne

l giovane faceva da intermediario nella ricezione di merce acquistata online con carte di credito clonate, ritirandola in edicola con documenti falsi e spedendo poi i pacchi al destinatario finale in cambio di denaro

Un ragazzo di 18 anni di Usmate Velate, in provincia di Monza, è stato denunciato per truffa. Secondo le accuse, il giovane faceva da intermediario nella ricezione di merce acquistata online con carte di credito clonate, ritirandola in edicola con documenti falsi e spedendo poi i pacchi al destinatario finale in cambio di denaro.

La vicenda

Il 18enne è stato bloccato dai carabinieri grazie a una segnalazione dal titolare dell'edicola a cui arrivavano i pacchi con dentro smartphone, pc, cuffie tecnologiche, fino ad arrivare a scarpe all'ultimo grido e vari capi di abbigliamento griffati. A quanto si apprende, il ragazzo trafficava merce dopo essere entrato in un giro di truffatori scoperti online attraverso una chat nascosta, i quali tra i vari servizi illegali offerti gli hanno proposto l'intermediazione nella ricezione di pacchi, in cambio di 50 euro a pacco accreditati in criptovaluta.