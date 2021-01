Milano, guasto agli impianti: rallentamenti sulla M2

Mattinata di disagi sulla linea M2 della metropolitana di Milano. L’innalzamento della falda acquifera ha provocato danni agli impianti tra Loreto e Lambrate, con conseguente rallentamento della circolazione a partire dalle 7:30 fino a mezzogiorno. Dopo aver reso noto il disguido, Atm ha scaglionato gli ingressi ai tornelli, invitando i passeggeri ad aspettare il treno successivo nel caso in cui quello in arrivo fosse completo. L’appello però non è stato accolto da molti, come ha denunciato l’assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, secondo il quale c’erano “centinaia di persone ammassate sui vagoni".