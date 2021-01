La vittima è un 60enne. L'allarme era stato lanciato dai familiari per il mancato ritorno a casa

È morto scivolando in un dirupo mentre era impegnato in un'escursione con le ciaspole sulle montagne della Valchiavenna. Il corpo senza vita di un 60enne è stato recuperato ieri pomeriggio dai militari della guardia di finanza di Madesimo. L'allarme era stato lanciato dai familiari per il mancato ritorno a casa.